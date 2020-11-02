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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Карабахе заявили об уничтожении 20 бойцов турецкого спецназа

Ваграм Погосян
Ваграм Погосян (Фото: Vahrampoghosyan84 / Facebook)

Армянский отряд добровольцев уничтожил 20 турецких спецназовцев в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян на личной странице в Facebook.

По словам пресс-секретаря, столкновение произошло в окрестностях села Аветараноц Аскеранского района. В бою добровольцы отряда имени Шагена Мегряна убили 20 турецких солдат. Всего в отряде, по словам Погосяна, были 22 человека.

«Командир говорит, что при желании они могли бы устранить обоих, но дали возможность рассказать родным о том, что они видели своими глазами», — написал он.

Комментариев со стороны Баку и Анкары пока нет.

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах в Карабахе
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Фото:AP

Утром Министерство обороны Азербайджана сообщило об ударах по селам Агдамского и Агджабединского районов непризнанного Нагорного Карабаха со стороны вооруженных сил Армении.

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Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Страны трижды предпринимали попытки договориться о перемирии.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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