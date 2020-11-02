В Карабахе заявили об уничтожении 20 бойцов турецкого спецназа

Ваграм Погосян (Фото: Vahrampoghosyan84 / Facebook)

Армянский отряд добровольцев уничтожил 20 турецких спецназовцев в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян на личной странице в Facebook.

По словам пресс-секретаря, столкновение произошло в окрестностях села Аветараноц Аскеранского района. В бою добровольцы отряда имени Шагена Мегряна убили 20 турецких солдат. Всего в отряде, по словам Погосяна, были 22 человека.

«Командир говорит, что при желании они могли бы устранить обоих, но дали возможность рассказать родным о том, что они видели своими глазами», — написал он.

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