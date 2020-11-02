СК опроверг задержание причастных к убийству владельца колбасных заводов

Фото: Следственный комитет РФ

Подозреваемые в убийстве в Истринском районе, где был застрелен владелец заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимир Маругов, не задержаны. О этом сообщили РБК в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

Ранее Life со ссылкой на источник сообщил, что подозреваемые в убийстве были задержаны. По его данным, задержание подтвердила его мать.

По данным Telegram-канал Baza, тело Маругова нашли в его загородном доме в бане в Истре. Вместе с ним на момент происшествия находилась его знакомая. Она рассказала, что в дом ворвались два человека в масках с ружьем и арбалетом. Они связали обоих, а затем выстрелили из арбалета в грудь Маругову. Как сообщает «Московский комсомолец», рядом с местом преступления в 22:30 полицейские заметили машину Citroen с номерами, прикрытыми пленкой. Позже полицейские нашли ее около лесополосы без хозяев, в салоне автомобиля был найден арбалет.

В СК информацию о преступлении подтвердили, но фамилию погибшего не назвали. По факту убийства возбуждено уголовное дело.