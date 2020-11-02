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Александр Фридман ушел из правления НОВАТЭКа

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Александр Фридман
Александр Фридман (Фото: mingosim.kamgov.ru)

Из правления НОВАТЭКа уходит проработавший в компании 17 лет Александр Фридман. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании по итогам заседания совета директоров.

«Были досрочно прекращены полномочия первого заместителя председателя правления А.М. Фридмана. В состав правления был избран Е.Н. Амбросов, Заместитель председателя правления — директор по морским операциям, транспортировке и логистике», — говорится в сообщении.

Фридман работал в газовой отрасли с 1973 года. С 1992 по 2003 год он был техническим директором, первым заместителем гендиректора совместного предприятия ПАО «Газпром» и венгерской компании DKG-EAST. В 2003 году он стал заместителем гендиректора «Новафининвеста» (в том же году компанию переименовали в НОВАТЭК), в с 2004 года он был назначен зампредом правления НОВАТЭКа.

Новый член правления НОВАТЭКа, Евгений Амбросов, ранее являлся первым заместителем гендиректора «Совкомфлота», в этой должности он работал с июня 2009 года.

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В июле НОВАТЭК сообщил, что выручка газовой компании по итогам второго квартала (апрель—июнь) 2020 года сократилась на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

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