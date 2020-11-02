В Минобороны Азербайджана сообщили о сбитом армянском штурмовике Су-25

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, в свою очередь, сообщила в Facebook: ночью 2 ноября Азербайджан атаковал мирные поселения и территорию на юго-восточном направлении. В результате боев Азербайджан потерял один танк, отметила Степанян.

Военные действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. С тех пор стороны трижды договаривались о режиме прекращения огня, однако каждый раз обвиняли друг друга в срыве перемирия и возобновляли боевые действия.

30 октября в Женеве состоялись переговоры при участии представителей Минской группы ОБСЕ. В ходе них Азербайджан и Армения договорились не обстреливать целенаправленно гражданские объекты и мирное население в Нагорном Карабахе. Однако уже 1 ноября обвинили друг друга в обстрелах.