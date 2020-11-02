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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Минобороны Азербайджана сообщили о сбитом армянском штурмовике Су-25

Здание Министерства обороны Азербайджана
Здание Министерства обороны Азербайджана (Фото: azerbaijan_mod / Instagram)

Азербайджанские вооруженные силы сбили армянский штурмовик Су-25. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана в Telegram-канале.

По данным ведомства, 1 ноября вооруженные силы Армении предприняли попытку атаки на Зангиланском участке армяно-азербайджанской государственной границы, которая была отражена, утверждают в Баку.

«В результате бдительности личного состава наших подразделений штурмовик Су-25 противника, атаковавший наши позиции с воздуха, также был сбит», — говорится в сообщении.

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Фото:AP

Также в Минобороны добавили, что в ходе боев противник потерял около 30 военнослужащих, после чего отступил.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, в свою очередь, сообщила в Facebook: ночью 2 ноября Азербайджан атаковал мирные поселения и территорию на юго-восточном направлении. В результате боев Азербайджан потерял один танк, отметила Степанян.

Военные действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. С тех пор стороны трижды договаривались о режиме прекращения огня, однако каждый раз обвиняли друг друга в срыве перемирия и возобновляли боевые действия.

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30 октября в Женеве состоялись переговоры при участии представителей Минской группы ОБСЕ. В ходе них Азербайджан и Армения договорились не обстреливать целенаправленно гражданские объекты и мирное население в Нагорном Карабахе. Однако уже 1 ноября обвинили друг друга в обстрелах.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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