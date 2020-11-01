СК приступил к проверке после пожара на шахте в Коми

Следователи начали проверку после пожара на нефтяной шахте «Яреганефть» в Коми. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по республике.

Ранее 1 ноября в Главном управлении МЧС по региону сообщили, что пожар возник в уклонном блоке шахты № 3, расположенной в городском округе Ухта. Всего на аварийном участке находились 82 человека. Как уточнили ТАСС в республиканском МЧС, неизвестно местонахождение двух горняков, остальные поднялись на поверхность.

В компании «Лукойл-Коми», которой принадлежит «Яреганефть» сообщили, что в момент инцидента в шахте находились работники «Яреганефти» и подрядных организаций. В настоящее время работа шахты № 3 приостановлена. К проверке приступила также прокуратура Коми.