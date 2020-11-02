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Политика ,  
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Посольство США заявило о недостатках на выборах в парламент Грузии

Посольство США в Грузии согласилось с оценкой Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о конкурентной борьбе на парламентских выборах в стране. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского дипломатического представительства.

«Посольство США разделяет первичную оценку БДИПЧ ОБСЕ о том, что «парламентские выборы в Грузии были конкурентными и в целом основные свободы были соблюдены», — говорится в заявлении.

В то же время «повсеместные обвинения в давлении на избирателей» и «стирание границ между правящей партией и государством», на которые указывает БДИПЧ ОБСЕ, снизили доверие общества, в связи с чем посольство Соединенных Штатов призывает стороны устранить недостатки. Они, хотя и недостаточны для признания результатов выборов недействительными, неприемлемы и «продолжают вредить избирательному процессу в Грузии», отмечается в заявлении.

Парламентские выборы в Грузии состоялись 31 октября. В них участвовали 48 партий и два блока. Выборы проходили по новым правилам: 120 депутатов избираются по спискам, а 30 — по мажоритарной системе. Порог для прохождения в парламент был снижен с 3% до 1%.

Правящая в Грузии партия вышла в лидеры после обработки всех бюллетеней
Политика
Сторонники партии &laquo;Грузинская мечта&raquo;

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», по данным ЦИК страны, одерживает победу на выборах, набрав 48,15% голосов. Далее с результатом 27,14% идет оппозиционный блок «Сила в единстве», в который входит партия «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили.

Всего в парламент проходят семь партий и два блока, которые преодолели порог в 1%. Помимо «Грузинской мечты» и блока «Сила в единстве» однопроцентный барьер преодолели «Европейская Грузия» (3,78%), «Лело для Грузии» (3,16%), «Альянс патриотов Грузии» (3,15%), блок «Георгий Вашадзе — Стратегия Агмашенебели» (3,15%), «Гирчи» (2,89%), «Граждане» (1,33%) и Лейбористская партия (1%).

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Оппозиция, не согласная с итогами голосования, собралась перед зданием парламента в центре Тбилиси. Собравшиеся потребовали проведения новых выборов.

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