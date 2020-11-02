Посольство США заявило о недостатках на выборах в парламент Грузии

Посольство США в Грузии согласилось с оценкой Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о конкурентной борьбе на парламентских выборах в стране. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского дипломатического представительства.

«Посольство США разделяет первичную оценку БДИПЧ ОБСЕ о том, что «парламентские выборы в Грузии были конкурентными и в целом основные свободы были соблюдены», — говорится в заявлении.

В то же время «повсеместные обвинения в давлении на избирателей» и «стирание границ между правящей партией и государством», на которые указывает БДИПЧ ОБСЕ, снизили доверие общества, в связи с чем посольство Соединенных Штатов призывает стороны устранить недостатки. Они, хотя и недостаточны для признания результатов выборов недействительными, неприемлемы и «продолжают вредить избирательному процессу в Грузии», отмечается в заявлении.

Парламентские выборы в Грузии состоялись 31 октября. В них участвовали 48 партий и два блока. Выборы проходили по новым правилам: 120 депутатов избираются по спискам, а 30 — по мажоритарной системе. Порог для прохождения в парламент был снижен с 3% до 1%.