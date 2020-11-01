В городе на юге Франции произошла перестрелка

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Во французском городе Монпелье на юге страны произошла перестрелка, в результате которой один человек получил ранения. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

Стрельба произошла около 13:45 по местному времени (15:45 мск). По данным правоохранительных органов, столкнулись две конкурирующие группировки. На месте найдены пистолеты и гильзы.

Раненного в перестрелке госпитализировали под наблюдением полиции. Судебная полиция возбудила уголовное дело. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Материал дополняется.