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Пандемия коронавируса ,  
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Мариинскую больницу в Петербурге перепрофилируют под больных COVID-19

Медицинский работник в городской Мариинской больнице&nbsp;в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в городской Мариинской больнице в Санкт-Петербурге (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

В Санкт-Петербурге перепрофилируют Мариинскую больницу под стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на сообщение главы комитета по здравоохранению города Дмитрия Лисовца во «Вконтакте».

«C 6 ноября планируется перевести полностью на прием больных с коронавирусом Мариинскую больницу», — написал он.

По данным «Фонтанки», на работу с COVID-19 предполагается постепенно развернуть все медучреждение.

Лисовец добавил, что в Санкт-Петербурге заболеваемость коронавирусом и нагрузка на городское здравоохранение продолжает расти. Так, на этой неделе госпитализировали на 18% больше пациентов с COVID-19, чем на предыдущей.

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Фото:Антон Ваганов / Reuters

В связи с этим в городе уже начали работать павильон 7 «Ленэкспо» для легких пациентов, а также Университет им. И.И. Мечникова — 178 коек для ковидных пациентов и Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова — 250 коек.

В Санкт-Петербурге с начала пандемии выявили 62 272 случая коронавирусной инфекции, из них 38 987 человек выздоровели. Общее число летальных случаев составляет 3 872.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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