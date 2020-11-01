Мариинскую больницу в Петербурге перепрофилируют под больных COVID-19

Медицинский работник в городской Мариинской больнице в Санкт-Петербурге (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

В Санкт-Петербурге перепрофилируют Мариинскую больницу под стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на сообщение главы комитета по здравоохранению города Дмитрия Лисовца во «Вконтакте».

«C 6 ноября планируется перевести полностью на прием больных с коронавирусом Мариинскую больницу», — написал он.

По данным «Фонтанки», на работу с COVID-19 предполагается постепенно развернуть все медучреждение.

Лисовец добавил, что в Санкт-Петербурге заболеваемость коронавирусом и нагрузка на городское здравоохранение продолжает расти. Так, на этой неделе госпитализировали на 18% больше пациентов с COVID-19, чем на предыдущей.