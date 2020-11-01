Ученый назвал меню новогоднего стола у космонавтов МКС

Продукты к новогодним праздникам для космонавтов могут отправить на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле из-за переноса запуска «Прогресса МС-16» на 2021 год. Поэтому на новогоднем столе космонавтов «изобилия не будет». Об этом рассказал заведующий отделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев, передает ТАСС.

«Конечно, изобилия не будет. <...> Американцы еще собираются [на МКС]. Тогда будет что-то с ними доставлено. Что-то подготовим, и это перейдет на их корабль», — сказал Агуреев.

По его словам, к отправке на «Прогрессе МС-16» приготовили праздничный паек для космонавтов. В него входит грейпфруты, лимоны, апельсины, а также черная икра, если члены экипажа ее захотят. Также на МКС отправят шоколад, сухофрукты, орехи конфеты, ягоды с сахаром, сгущенное молоко, маслины, печенье, зефир в шоколаде и пирожные.

При помощи кораблей «Прогресс» на станцию доставляют грузы для экипажа, топливо, кислород, воздух и питьевую воду. Запуск «Прогресс МС-16» должен был состояться 11 декабря с космодрома Байконур.