Путин сократил число первых замов директора Росгвардии до одного

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому сократил количество первых заместителей директора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии с двух до одного. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу президента от 30 сентября 2016 года «О Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации», директору Росгвардии разрешалось иметь восемь заместителей, в том числе двух первых заместителей. Один из них возглавлял главный штаб войск национальной гвардии.

Изменения, в частности, вносятся в пункт 2 указа, где слова «первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации» — начальника главного штаба — предлагается заменить на «заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации».

Ранее 31 октября Путин освободил от должности генерал-полковника Сергея Ченчика, руководившего главным штабом Росгвардии. Газета «Коммерсантъ» связывала отставку Ченчика с кадровой политикой в Росгвардии. Летом 2019 года был отстранен первый заместитель главы ведомства Сергей Меликов. Тогда же Росгвардию покинул заместитель директора — генерал-лейтенант Сергей Милейко, задержанный 21 октября по делу о мошенничестве.