Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 79,33 (+0,46) Инвестиции, 30 окт, 13:58
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 92,63 (+0,03) Инвестиции, 30 окт, 13:58
В РПЦ посоветовали Франции принять закон о защите чувств верующих Общество, 18:02 Комментатор «Матч ТВ» извинился за шутку о Тедеско без головы Спорт, 17:56 Посольство Франции попросило Россию осудить угрозы в адрес французов Политика, 17:55 Путин внес в Думу поправки о пожизненном сенаторстве для экс-президента Политика, 17:51 Боттас четвертый раз в сезоне выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» Спорт, 17:38 Неизвестный напал на полицейских у входа в управление МВД в центре Москвы Общество, 17:09 Белоруссия ограничит иностранцам въезд в страну Политика, 17:06 В Греции закроют бары и рестораны из-за пандемии Общество, 17:04 Когда бизнес выйдет из кризиса. Исследование РБК и SAP, 17:00 Михалков рассказал о мастерстве и самоиронии Коннери Общество, 16:50 В РПЦ предложили включить в школьную программу священные тексты Общество, 16:30 «Ростов» приехал на матч со «Спартаком» в костюмах из «Джентльменов» Спорт, 16:24 В Карабахе заявили о ракетном обстреле со стороны Азербайджана Политика, 16:13 Олимпийского чемпиона переизбрали главой Всероссийской федерации плавания Спорт, 16:10
Нападения исламистов во Франции ,  
0 

В РПЦ посоветовали Франции принять закон о защите чувств верующих

Митрополит Волоколамский Иларион (Григорий Алфеев)
Митрополит Волоколамский Иларион (Григорий Алфеев) (Фото: hilarion.ru)

Франции следует принять закон о защите чувств верующих. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Григорий Алфеев).

«Не лучше было бы ввести во Франции такой закон, который существует в нашей стране, закон об оскорблении чувств верующих, и заботиться не о том, чтобы карикатуристы имели право продолжать свою работу, тем самым провоцируя радикально и агрессивно настроенных людей, а о том, чтобы защищались чувства верующих посредством закона о недопустимости богохульства и кощунства?» — сказал митрополит.

Также он призвал запретить религиозные карикатуры во Франции и других странах. «Нельзя дразнить зверя», — сказал митрополит Иларион.

16 октября в пригороде Парижа исламский радикал напал с ножом на учителя, который показывал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации заявил, что ислам как религия находится в кризисе. На правительственных зданиях стали демонстрировать карикатуры журнала Charlie Hebdo.

«Страна переживает темные дни»: французские СМИ о нападениях радикалов
Общество

После этого мусульмане обрушились с критикой на французского лидера. В частности, против Макрона выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который посоветовал главе пятой республики «обратиться за помощью к психиатру».

Во Франции 29 октября начались нападения радикальных исламистов на мирных граждан. Радикал с ножом напал на прихожан храма Нотр-Дам в Ницце, в результате атаки погибли три человека. Нападавшего арестовали. Другие нападения произошли в Авиньоне и Лионе, в результате никто не пострадал. Террориста в Авиньоне полиции удалось обезвредить, лионского террориста задержали. Террорист из Ниццы во время задержания кричал: «Аллах акбар!»

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg

Статья об оскорблении чувств верующих появилась в российском Уголовном кодексе в 2013 году, поправки внесли после акции группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Франция РПЦ ислам
Материалы по теме
В Вене почти 50 исламистов напали на католическую церковь
Общество
Мэр Ниццы назвал нападение в церкви проявлением исламофашизма
Общество
Кадыров попросил мусульман не митинговать у французского посольства
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter