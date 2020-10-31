В РПЦ посоветовали Франции принять закон о защите чувств верующих

Митрополит Волоколамский Иларион (Григорий Алфеев) (Фото: hilarion.ru)

Франции следует принять закон о защите чувств верующих. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Григорий Алфеев).

«Не лучше было бы ввести во Франции такой закон, который существует в нашей стране, закон об оскорблении чувств верующих, и заботиться не о том, чтобы карикатуристы имели право продолжать свою работу, тем самым провоцируя радикально и агрессивно настроенных людей, а о том, чтобы защищались чувства верующих посредством закона о недопустимости богохульства и кощунства?» — сказал митрополит.

Также он призвал запретить религиозные карикатуры во Франции и других странах. «Нельзя дразнить зверя», — сказал митрополит Иларион.

16 октября в пригороде Парижа исламский радикал напал с ножом на учителя, который показывал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации заявил, что ислам как религия находится в кризисе. На правительственных зданиях стали демонстрировать карикатуры журнала Charlie Hebdo.