Михалков рассказал о мастерстве и самоиронии Коннери

Никита Михалков (Фото: Министерство культуры РФ / Global Look Press)

Шон Коннери — достойный актер, знающий себе цену, но никогда ее не декламирующий. Таким режиссер Никита Михалков назвал актера, который скончался сегодня на 90 году жизни. Об этом он сказал РБК. Михалков и Коннери вместе работали во время съемок фильма «Красная палатка» режиссера Михаила Калатозова.

По словам Михалкова, Коннери удалось сделать образ Джеймса Бонда «ироничным, обаятельным и располагающим», добавив, что он обладал «замечательной актерской школой».

«Но сам по себе он был удивительно самоироничен, с ним было прекрасно общаться и особенно выпивать. Он был очень компанейским человеком. Рядом с ним было удивительно легко общаться», — добавил Михалков.

Материал дополняется.