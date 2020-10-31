Общество , 31 окт, 16:50
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Михалков рассказал о мастерстве и самоиронии Коннери
Никита Михалков
Шон Коннери — достойный актер, знающий себе цену, но никогда ее не декламирующий. Таким режиссер Никита Михалков назвал актера, который скончался сегодня на 90 году жизни. Об этом он сказал РБК. Михалков и Коннери вместе работали во время съемок фильма «Красная палатка» режиссера Михаила Калатозова.
По словам Михалкова, Коннери удалось сделать образ Джеймса Бонда «ироничным, обаятельным и располагающим», добавив, что он обладал «замечательной актерской школой».
«Но сам по себе он был удивительно самоироничен, с ним было прекрасно общаться и особенно выпивать. Он был очень компанейским человеком. Рядом с ним было удивительно легко общаться», — добавил Михалков.
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