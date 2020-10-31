Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 79,33 (+0,46) Инвестиции, 30 окт, 13:58
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 92,63 (+0,03) Инвестиции, 30 окт, 13:58
Михалков рассказал о мастерстве и самоиронии Коннери Общество, 16:50 В РПЦ предложили включить в школьную программу священные тексты Общество, 16:30 «Ростов» приехал на матч со «Спартаком» в костюмах из «Джентльменов» Спорт, 16:24 В Карабахе заявили о ракетном обстреле со стороны Азербайджана Политика, 16:13 Олимпийского чемпиона переизбрали главой Всероссийской федерации плавания Спорт, 16:10 Ресторану в Парке Горького пригрозили штрафом из-за профилактики COVID Общество, 16:08 Как устроены заповедные территории Москвы РБК и ДПиООС, 16:02 Бонд, рыцарь и секс-символ: чем запомнится Шон Коннери Общество, 16:00  «Рубин» победил «Арсенал» в чемпионате России Спорт, 15:59 В школе заявили о планах напавшего на полицию в Татарстане стать учителем Общество, 15:57 Мурашко поручил проверить горбольницу в Челябинске после пожара и взрыва Общество, 15:43 Умер Шон Коннери Общество, 15:33 Агент допустил переезд Смолова в Японию или Австралию Спорт, 15:25 Алиев выступил против участия третьей страны в конфликте в Карабахе Политика, 15:18
Общество ,  
0 

Михалков рассказал о мастерстве и самоиронии Коннери

Никита Михалков
Никита Михалков (Фото: Министерство культуры РФ / Global Look Press)

Шон Коннери — достойный актер, знающий себе цену, но никогда ее не декламирующий. Таким режиссер Никита Михалков назвал актера, который скончался сегодня на 90 году жизни. Об этом он сказал РБК. Михалков и Коннери вместе работали во время съемок фильма «Красная палатка» режиссера Михаила Калатозова.

По словам Михалкова, Коннери удалось сделать образ Джеймса Бонда «ироничным, обаятельным и располагающим», добавив, что он обладал «замечательной актерской школой».

«Но сам по себе он был удивительно самоироничен, с ним было прекрасно общаться и особенно выпивать. Он был очень компанейским человеком. Рядом с ним было удивительно легко общаться», — добавил Михалков.

Бонд, рыцарь и секс-символ: чем запомнится Шон Коннери
Фотогалерея 

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter