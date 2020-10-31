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В РПЦ предложили включить в школьную программу священные тексты

Митрополит Волоколамский Иларион (Григорий Алфеев)
Митрополит Волоколамский Иларион (Григорий Алфеев) (Фото: hilarion.ru)

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Григорий Алфеев) предложил включить священные тексты в школьную программу по литературе. Такое предложение он высказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Мне кажется, что священные тексты традиционных религий должны быть, пусть и в сокращенном объеме, включены в школьную программу, в том числе в школьную программу по литературе», — сказал митрополит Иларион.

Священнослужитель, отвечая на вопрос о маркировке священных книг, таких как Библия и Коран, пометкой 16+, заявил, что священные тексты традиционных религий не должны содержать возрастную маркировку.

«Мы детей своих учим по Библии, по Евангелию. Как можно маркировать эти священные книги пометкой 16+?» — поинтересовался он, назвав такие возрастные ограничения абсурдными.

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Фото:Игорь Иванко / АГН «Москва»

27 октября глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в ходе заседания Совета по культуре и искусству с президентом Владимиром Путиным назвала абсурдной возрастную маркировку детских книг, входящих в школьную программу. Например, роман Михаила Шолохова «Тихий Дон», имеющийся в школьной программе, маркируется как 18+, а произведения Виктора Астафьева, Василия Шукшина, Даниила Гранина, «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира и даже «Малыш и Карлсон» имеют возрастное ограничение 16+, пояснила она.

«Меня удивляет, почему не 18+: мужчина без определенного рода занятий подозрительно дружит с маленьким мальчиком», — пошутила Ямпольская о маркировке «Малыша и Карлсона». Глава государства пообещал проработать этот вопрос.

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