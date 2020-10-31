В РПЦ предложили включить в школьную программу священные тексты

Митрополит Волоколамский Иларион (Григорий Алфеев) (Фото: hilarion.ru)

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Григорий Алфеев) предложил включить священные тексты в школьную программу по литературе. Такое предложение он высказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Мне кажется, что священные тексты традиционных религий должны быть, пусть и в сокращенном объеме, включены в школьную программу, в том числе в школьную программу по литературе», — сказал митрополит Иларион.

Священнослужитель, отвечая на вопрос о маркировке священных книг, таких как Библия и Коран, пометкой 16+, заявил, что священные тексты традиционных религий не должны содержать возрастную маркировку.

«Мы детей своих учим по Библии, по Евангелию. Как можно маркировать эти священные книги пометкой 16+?» — поинтересовался он, назвав такие возрастные ограничения абсурдными.