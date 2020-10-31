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Пандемия коронавируса ,  
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Кабмин выделит более 1 млрд руб. на лаборатории по диагностике COVID-19

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 1 млрд руб. на оснащение лабораторий по диагностике COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Выделить из резервного фонда правительства России в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 100060 тыс. руб. <...> в целях финансового обеспечения мероприятий по оснащению (переоснащению) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции», — говорится в распоряжении.

Данная мера позволит повысить точность тестирования и увеличить охват населения новейшими методами диагностики.

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Деньги распределят между 84 регионами в зависимости от численности населения. Контролировать целевое и эффективное использование средств поручено Минздраву России. Соответствующий доклад министерство должно представить в правительство России до 1 февраля 2021 года.

Ранее, 28 октября, президент России Владимир Путин поручил выделить регионам 10 млрд руб. на меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Эти средства должны пойти на транспортное обслуживание, приобретение средств индивидуальной защиты, улучшение материально-технической базы и проведение тестирования на коронавирус.

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В России с начала пандемии выявили 1 618 116 случаев коронавируса, из них 1 215 414 человек выздоровели. Общее число летальных исходов, по данным оперштаба, составляет 27 990.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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правительство лаборатории коронавирус
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Путин потребовал выделить регионам 10 млрд руб. на борьбу с коронавирусом
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