Кабмин выделит более 1 млрд руб. на лаборатории по диагностике COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 1 млрд руб. на оснащение лабораторий по диагностике COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Выделить из резервного фонда правительства России в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 100060 тыс. руб. <...> в целях финансового обеспечения мероприятий по оснащению (переоснащению) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции», — говорится в распоряжении.

Данная мера позволит повысить точность тестирования и увеличить охват населения новейшими методами диагностики.

Деньги распределят между 84 регионами в зависимости от численности населения. Контролировать целевое и эффективное использование средств поручено Минздраву России. Соответствующий доклад министерство должно представить в правительство России до 1 февраля 2021 года.