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Турция и Греция обменялись соболезнованиями после землетрясения

Фото:Depo Photos / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Depo Photos / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телефонном разговоре выразил соболезнования президенту Турции Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением в турецкой провинции Измир. Об этом он рассказал в своем Twitter.

«Только что я позвонил президенту Эрдогану, чтобы принести соболезнования в связи с трагической гибелью людей из-за землетрясения, которое затронуло обе страны. Какими бы ни были наши разногласия, бывают времена, когда нашим людям нужно держаться вместе», — написал Мицотакис.

Эрдоган ответил премьеру Греции в Twitter. «Благодарю вас, премьер-министр. От имени себя и турецкого народа я выражаю соболезнования. Турция всегда готова помочь Греции залечить раны», — написал он.

Также соболезнования высказал министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщается на странице Twitter греческого МИДа. Дендиас заявил о готовности направить в Турцию силы по борьбе с природными катастрофами (EMAK), чтобы помочь высвободить людей, оказавшихся под развалинами.

По последним данным, которые озвучил Эрдоган в своем обращении, в результате землетрясения в турецкой провинции Измир погибли 12 человек, пострадали 438 человек. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

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Отношения между Турцией и Грецией ухудшились из-за спора вокруг принадлежности вод в Ионическом и Средиземном морях. Анкара периодически проводит геологическую разведку на участке морского шельфа, который Греция и Кипр называют частью своих исключительных экономических зон. В 2019 году Турция подписала соглашение с властями Ливии по разграничению морских зон на Средиземном море в ущерб Афинам.

Последствия землетрясения в Турции и Греции. Фоторепортаж
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Соглашение раскритиковали власти Греции и Евросоюза. Мицотакис заявил, что страна планирует расширить западную границу своих территориальных вод в Ионическом море. 29 августа власти Турции предупредили, что расширение Грецией территориальных вод до 12 морских миль может стать причиной военного конфликта. В июне министр обороны Греции заявил о готовности к войне с Турцией из-за миграционного кризиса и территориального спора.

Турция Греция землетрясение
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