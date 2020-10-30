Турция и Греция обменялись соболезнованиями после землетрясения

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телефонном разговоре выразил соболезнования президенту Турции Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением в турецкой провинции Измир. Об этом он рассказал в своем Twitter.

«Только что я позвонил президенту Эрдогану, чтобы принести соболезнования в связи с трагической гибелью людей из-за землетрясения, которое затронуло обе страны. Какими бы ни были наши разногласия, бывают времена, когда нашим людям нужно держаться вместе», — написал Мицотакис.

Эрдоган ответил премьеру Греции в Twitter. «Благодарю вас, премьер-министр. От имени себя и турецкого народа я выражаю соболезнования. Турция всегда готова помочь Греции залечить раны», — написал он.

Также соболезнования высказал министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщается на странице Twitter греческого МИДа. Дендиас заявил о готовности направить в Турцию силы по борьбе с природными катастрофами (EMAK), чтобы помочь высвободить людей, оказавшихся под развалинами.