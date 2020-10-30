Напавший на полицейских в Татарстане подросток не посещал местные мечети

Фото: МВД России

Совершивший нападение на полицейский участок в городе Кукморе подросток не посещал ни одну из мечетей района. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

«По результатам проведенного опроса среди имамов Кукморского мухтасибата ДУМ РТ (Духовное управление мусульман Республики Татарстан. — РБК) молодой человек не посещал ни одну из мечетей района, что, возможно, было связано с пандемией», — пояснили в пресс-службе, отметив, что семья подростка переехала в район недавно.

В отделе информации и общественных связей МВД по Татарстану заявили РБК, что подросток жил в Башкирии, а в Татарстан приехал около месяца назад. «В апреле они с матерью приехали сюда. Потом он на лето уезжал, был у бабушки, в республике появился в сентябре», — сказали в ведомстве, добавив, что на учете как склонный к экстремизму подросток не состоял.

Как сообщил РБК источник в республиканском управлении полиции, подростка проверяют на причастность к радикальным исламским группировкам. «Следствие проверяет все версии произошедшего, в том числе и нападение на почве радикальных религиозных убеждений», — рассказал источник. По версии следствия, он являлся неофитом радикальной религиозной ячейки, и его подвергли психологической обработке. По словам собеседника РБК, следствие проверяет кафе «Баракат», где работал подросток.