Умер заслуженный деятель искусств России Геннадий Селюцкий

Геннадий Селюцкий (Фото: mariinsky.ru)

Заслуженный деятель искусств России, балетмейстер-репетитор и в прошлом солист Мариинского театра Геннадий Селюцкий умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского театра.

Селюцкий скончался 29 октября, причины его смерти не называются.

«Валерий Гергиев и коллектив Мариинского театра выражают искренние соболезнования родным, близким и ученикам Геннадия Селюцкого», — говорится в сообщении.

Селюцкий начал карьеру в Мариинском театре сразу после окончания Ленинградского хореографического училища в 1956 году. С 1963 года по 2012-й он преподавал в Академии русского балета, с 1991-го как балетмейстер-репетитор работал с артистами балета Мариинского театра. Он выходил на сцену более 30 лет, став первым исполнителем партий в спектаклях «Красный цветок», «Вальсы Равеля», «Испанские миниатюры», «Конькобежцы» и «Левша».