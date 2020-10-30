Академик РАН предложил открыть факультеты медицинской безопасности

Марк Курцер (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Медицинское образование в России следует расширить в связи с пандемией коронавируса, открыв направление медицинской безопасности. Об этом заявил основатель и генеральный директор сети клиник «Мать и дитя», академик РАН Марк Курцер в рамках инвестфорума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!». Трансляцию вел РБК.

«Сегодня настало время создать факультеты медицинской безопасности, кафедры медицинской безопасности», — отметил он.

По словам Курцера, преподаватели направления должны будут говорить о «ситуационных особенностях принятия решений».

Специалист пояснил, что сам впервые столкнулся с пандемией, несмотря на свой 40-летний опыт. В его время, как рассказал Курцер, в специализированных вузах студентов не учили, как следует себя вести при столкновении с подобной угрозой.