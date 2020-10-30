Глава ВТБ сообщил об отложенных платежах за гостиницу «Пекин» в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 79,33 (+0,46) Инвестиции, 13:58
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 92,63 (+0,03) Инвестиции, 13:58
Собчак назвала последствия оскорбления Нурмагомедовым Макрона Спорт, 16:23 На грани фантастики: как отличить реальные технологии от выдуманных. Тест РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 16:16 В Банке России дали три совета начинающим инвесторам Финансы, 16:09 Швейцарское подразделение Газпромбанка начало работать с криптовалютой Крипто, 16:08 РБК Pro: прощелкали лидерство. История краха легендарного Kodak Pro, 16:01 Я вас услышал: как заработать на боязни говорить по телефону Pro, 16:00 Бизнес в 20 лет: подготовка школьников к экзаменам по химии Экономика образования, 16:00  Путин обсудил с членами Совбеза нападения во Франции Политика, 15:58 Курс турецкой лиры после землетрясения упал до нового минимума Инвестиции, 15:56 Напавший на полицейских в Татарстане подросток не посещал местные мечети Общество, 15:53 В больнице Ростова после смерти главврача назначили нового руководителя Общество, 15:50 Глава Минцифры описал главный «психологический эффект» пандемии Технологии и медиа, 15:49 Родстер «Крым» получит коробку передач от поставщика Aurus Авто, 15:48 Фудтрак, кофемобиль и груминг: как бизнесу перебраться на колеса РБК и VW коммерческие автомобили, 15:47
Форум «Россия зовет!» ,  
0 

Глава ВТБ сообщил об отложенных платежах за гостиницу «Пекин» в Москве

ВТБ VTBR ₽0,03262 -0,43% Купить
Гостиница &laquo;Пекин&raquo;
Гостиница «Пекин» (Фото: АГН «Москва»)

Банк ВТБ продал гостиницу «Пекин» в Москве, однако покупатель попросил реструктурировать платеж, сообщил глава ВТБ Андрей Костин журналистам на форуме «Россия зовет!», передает корреспондент РБК.

По словам Костина, пока ранее владевшая гостиницей «Пекин» «дочка» компании «Галс-Девелопмент» (входит в группу ВТБ) получила только первоначальный взнос за актив.

«Мы продали. Там с расчетами немного задержка, но в принципе они заплатили первоначальный взнос и просят отсрочить следующие платежи», — сказал Костин.

Владельцем компании «Пекин» была компания «Бэйджинг-Инвест» («дочка» ПАО «Галс-Девелопмент», основным акционером которого является группа ВТБ). В конце января 2020 года она договорилась о продаже гостиницы владельцам сочинского отеля «Жемчужина» (АО «Гостиничный Комплекс «Жемчужина»).

В сообщении «Бэйджинг-Инвест» о сделке ее сумма не раскрывалась, однако известно, что собрание акционеров ГК «Жемчужина» согласилось заплатить за «Пекин» 4,8 млрд руб. Стороны планировали закрыть сделку до 31 июля.

Гостиница «Пекин» расположена в центре Москвы, на Садовом кольце, неподалеку от пересечения с Тверской улицей. Ее площадь — около 26 тыс. кв. м, занимает земельный участок площадью 5,6 тыс. кв. м. Здание построено в 1939–1958 годах и считается памятником архитектуры, в нем расположены 151 номер, два ресторана, конференц-залы, кафе и магазины.

ВТБ Андрей Костин гостиница Москва «Россия зовет!»
Материалы по теме
На гостиницу «Пекин» в Москве нашелся покупатель
Бизнес
Костин сообщил об отсутствии у ВТБ планов по покупке Тинькофф Банка
Финансы
Локдауна не будет и экономика на плато: главное на форуме «Россия зовет!»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter