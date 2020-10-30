Глава ВТБ сообщил об отложенных платежах за гостиницу «Пекин» в Москве

Гостиница «Пекин» (Фото: АГН «Москва»)

Банк ВТБ продал гостиницу «Пекин» в Москве, однако покупатель попросил реструктурировать платеж, сообщил глава ВТБ Андрей Костин журналистам на форуме «Россия зовет!», передает корреспондент РБК.

По словам Костина, пока ранее владевшая гостиницей «Пекин» «дочка» компании «Галс-Девелопмент» (входит в группу ВТБ) получила только первоначальный взнос за актив.

«Мы продали. Там с расчетами немного задержка, но в принципе они заплатили первоначальный взнос и просят отсрочить следующие платежи», — сказал Костин.

Владельцем компании «Пекин» была компания «Бэйджинг-Инвест» («дочка» ПАО «Галс-Девелопмент», основным акционером которого является группа ВТБ). В конце января 2020 года она договорилась о продаже гостиницы владельцам сочинского отеля «Жемчужина» (АО «Гостиничный Комплекс «Жемчужина»).

В сообщении «Бэйджинг-Инвест» о сделке ее сумма не раскрывалась, однако известно, что собрание акционеров ГК «Жемчужина» согласилось заплатить за «Пекин» 4,8 млрд руб. Стороны планировали закрыть сделку до 31 июля.