Российские ученые оценили заявление дерматологов о новом симптоме COVID

При острых респираторных инфекциях, а также при COVID-19, могут быть различные проявления как на коже, так и на слизистых, сообщил РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Так он прокомментировал выводы Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии о новом симптоме коронавируса о том, что у заболевших COVID-19 может появиться раздражение на пальцах ног, похожее на обморожение, что может привести к опуханию стоп.

По словам Вознесенского, во временных рекомендациях Минздрава по коронавирусной инфекции выделено 7 групп различных кожных проявлений, которые возможны у пациента.

«Эти проявления могут быть как инфекционного характера, инфекционно-аллергического, так и аутоиммунной природы. Поэтому возможные различные сыпи, различные явления на слизистых и в том числе, о чем вы рассказали, вполне вероятно», — пояснил Вознесенский.