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Российские ученые оценили заявление дерматологов о новом симптоме COVID

При острых респираторных инфекциях, а также при COVID-19, могут быть различные проявления как на коже, так и на слизистых, сообщил РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Так он прокомментировал выводы Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии о новом симптоме коронавируса о том, что у заболевших COVID-19 может появиться раздражение на пальцах ног, похожее на обморожение, что может привести к опуханию стоп.

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Фото:Michele Lapini / Getty Images

По словам Вознесенского, во временных рекомендациях Минздрава по коронавирусной инфекции выделено 7 групп различных кожных проявлений, которые возможны у пациента.

«Эти проявления могут быть как инфекционного характера, инфекционно-аллергического, так и аутоиммунной природы. Поэтому возможные различные сыпи, различные явления на слизистых и в том числе, о чем вы рассказали, вполне вероятно», — пояснил Вознесенский.

Инфекционист добавил, что у разных групп пациентов все протекает по-разному, и такие проявления не всегда характерны для коронавируса, так как могут встречаться и при любых других инфекционных заболеваниях.

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«Я про это не слышал, с такими вещами не сталкивался. Эта новость кажется мне интересной, но не вызывает какой-то особой тревоги», — сказал РБК вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он напомнил, что при заражении коронавирусом происходят «тяжелейшие воспаления легких, нарушения в нервной системе». "Вот у кого-то немножко опухнут ноги, потом это пройдет», — заключил Альтштейн.

В начале октября британские ученые передали в Научную консультативную группу по чрезвычайным ситуациям (SAGE) дополнение к описанию симптомов коронавируса. Согласно выводам ученых, к симптомам коронавируса также относятся боли в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах. Эти симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма.

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