Литвинова рассказала о самочувствии Земфиры после сообщений о COVID-19

Рената Литвинова (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Заслуженная артистка России и подруга певицы Земфиры Рената Литвинова рассказала на своей странице в Facebook о ее самочувствии.

«Земфира передает всем привет и чувствует себя хорошо», — написала Литвинова. Также она поставила хэштег «оставайтесьдома».

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27 октября Telegram-канал Mash сообщил, что 44-летняя Земфира заразилась коронавирусом. Канал утверждал, что певица самостоятельно обратилась к врачам и сдала тест, который оказался положительным. После этого она отправилась на домашний карантин.