Apple закроет большинство магазинов во Франции на фоне второй волны COVID

Apple закроет 17 из 20 магазинов во Франции, так как страна переходит на режим самоизоляции на фоне роста числа случаев заражения короновирусной инфекцией, передает Reuters.

Во Франции останутся открытыми только три магазина Apple, которые используют в своей работе расширенный формат Apple «Express». Клиенты должны будут заранее договориться о посещении магазина, чтобы забрать заказы. Такая система, по мнению главы розничной компании, позволяет обслуживать клиентов в районах с большим количеством случаев заражения коронавирусом, соблюдая при этом меры предосторожности, обеспечивающие сохранение здоровья клиентов и сотрудников.

15 магазинов Apple в Германии останутся открытыми.

В ночь на 30 октября во Франции был введен повторный режим самоизоляции на фоне распространения короновирусной инфекции. Карантинный режим введен минимум до 1 декабря. Без определенной надобности, которая проверяется наличием специального документа, французам запрещено выходить на улицу. Также жители Франции могут покидать свои квартиры для занятия спортом на свежем воздухе, но не дальше, чем 1 км от место проживания и только на один час.