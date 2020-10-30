Мэр Тамбова подала заявление об отставке

Наталия Макаревич (Фото: tambov.gov.ru)

Мэр Тамбова Наталия Макаревич подала заявление о досрочной отставке. Временно исполняющим ее обязанности назначен Максим Косенков. Об этом сообщает тамбовский телеканал «Новый век» со ссылкой на губернатора Тамбовской области Александра Никитина.

По прошению Натальи Макаревич, она прекратит исполнять обязанности мэра со 2 ноября. Депутаты Тамбовской городской думы примут решение по ее заявлению на заседании 30 октября.

Временно исполняющим обязанности мэра с 3 ноября будет первый замглавы администрации города Максим Косенков. Его карьера в администрации города началась в 19 лет — тогда он стал сотрудником мэрии. В 2005–2008 годах он занимал пост главы администрации города Тамбова. Его отстранили от должности после возбуждения уголовного дела о похищении человека и злоупотреблении служебными полномочиями. Суд приговорил Косенкова к 9,5 годам лишения свободы, однако в 2013 году с него сняли обвинения по ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями) и сократили срок по ст. 126 УК России (похищение человека). В 2014 году он вышел из колонии по условно-досрочному и вернулся к работе в администрации.

Макаревич занимала пост мэра Тамбова с сентября 2019 года. До нее мэром города был Сергей Чеботарев, который также написал заявление об отставке по собственному желанию после года службы.