В Москве выявили более 5 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве подтверждено 5268 новых случаев заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в заявлении столичного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

Среди новых выявленных случаев почти половина (46,4%) приходится на пациентов от 18 до 45 лет, еще более 30% — на людей в возрасте 46—65 лет.

К искусственной вентиляции легких (ИВЛ) больницах Москвы подключены 339 человек.

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