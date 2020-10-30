Рахмон вступил в должность президента Таджикистана в пятый раз
Первая часть мероприятия состоялась во Дворце наций. Там Рахмону вручили президентские символы, после церемония продолжилась в дворцовом комплексе «Кохи Сомон» (столичной резиденции правительства).
Глава Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода вручил Рахмону удостоверение президента. Председатель Конституционного суда республики Абдулхафиз Ашурзода передал символ президентской власти — Знак президента Таджикистана. Также Рахмон принес присягу на верность Конституции и народу Таджикистана в резиденции правительства.
Об очередной победе Рахмона на президентских выборах объявил ЦИК 12 октября. По данным комиссии, на выборах он получил 90,92% голосов избирателей.