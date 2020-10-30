Рахмон вступил в должность президента Таджикистана в пятый раз

Эмомали Рахмон (Фото: Global Look Press)

В Душанбе прошла инаугурация вновь избранного президента Эмомали Рахмона на пятый срок. Церемонию транслировал государственный телеканал «Таджикистан».

Первая часть мероприятия состоялась во Дворце наций. Там Рахмону вручили президентские символы, после церемония продолжилась в дворцовом комплексе «Кохи Сомон» (столичной резиденции правительства).

Глава Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода вручил Рахмону удостоверение президента. Председатель Конституционного суда республики Абдулхафиз Ашурзода передал символ президентской власти — Знак президента Таджикистана. Также Рахмон принес присягу на верность Конституции и народу Таджикистана в резиденции правительства.

Об очередной победе Рахмона на президентских выборах объявил ЦИК 12 октября. По данным комиссии, на выборах он получил 90,92% голосов избирателей.