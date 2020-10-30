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Прокуратура начала проверку выписки умирающего ветерана в Волгограде

Прокуратура Волгоградской области начала проверку после того, как 87-летнего ветерана Великой Отечественной войны с подозрением на коронавирус попытались перевести из госпиталя в психиатрическую больницу, где он позднее умер. Об этом РБК сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со средствами массовой информации Оксана Черединина.

«Такая проверка организована. В рамках мониторинга СМИ были на одном из сайтов эти сведения опубликованы, и в тот же день была организована проверка. В настоящее время она еще не завершена», — заявила она.

Как ранее сообщила изданию ИА «Высота 102» дочь ветерана Галина Курапова, ее 87-летний отец Владимир Курапов попал в госпиталь ветеранов войн 21 октября, после того как врачи железнодорожной больницы ему поставили диагноз «двусторонняя пневмония» и выявили наличие коронавируса.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

«По телефону я пыталась наводить справки о его состоянии, оказалось, что в реанимации его нет, хотя состояние было плохое. Потом врачи сказали, что отец шумит и мешает соседям по палате, лежит, как собака, на полу и будет решаться вопрос о его переводе в «ковидную психушку», — рассказала дочь ветерана.

Женщина решила забрать отца домой. По ее словам, в день выписки ветерана она приехала к госпиталю, заранее вызвав к зданию медучреждения платную скорую помощь. Тогда медики выкатили ей на инвалидном кресле ее отца, который, по ее словам, находился без сознания. «После того, как люди вокруг, которые все это видели, стали возмущаться, отца закатили назад в больницу, а через какое-то время сообщили, что он умер», — заключила дочь ветерана.

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Фото:MinzdravNSO / Facebook

Как сообщил в эфире телеканала «Волгоград-ТРВ» начальник областного госпиталя ветеранов войн Олег Кириллов, у ветерана преобладали заболевания сердечно-сосудистой системы, лабораторные и клинические показатели пациента были удовлетворительные. «В приемном отделении у пациента развилась внезапная коронарная смерть», — пояснил он.

Главврач добавил, что в тех обстоятельствах, когда приемное отделение больницы является «красной зоной», в кратчайшее время реаниматологи не смогли оказаться у пациента, а сотрудники приемного отделения оказались не готовы к данной проблеме.

Он добавил, что заключение о том, правильно ли лечили ветерана, будет сделано в ближайшее время в ходе патологоанатомического исследования.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили РБК, что по данному факту проводится проверка.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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