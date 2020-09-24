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Общество ,  
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Эксперт оценил новые правила проверки счетчиков

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Новые правила проверки бытовых счетчиков направлены на повышение прозрачности этой процедуры. Об этом в разговоре с РБК заявила исполнительный директор национального общественного контроля в сфере ЖКХ, член общественной палаты России Светлана Разворотнева.

Также эксперт заверила, что новые меры не приведут к повышению стоимости услуг ЖКХ для потребителей.

«Это государственная услуга. Потребители же не несут дополнительные расходы за работу сайта госуслуг. Что касается самих проверок, то люди могут выбрать любого поставщика услуги, исходя из критериев цена-качество. Перечень организаций, которые имеют необходимую аккредитацию, есть на сайте Росаккредитации», — заключила Разворотнева.

Ранее стало известно, что с 24 сентября в России вступили в силу новые правила поверки счетчиков. Глава Росстандарта Алексей Абрамов в беседе с ТАСС пояснил, что теперь факт проверки будет подтверждаться только в электронном виде. По его словам, бумажные свидетельства будут выдаваться по желанию и носить информационный характер.

Согласно новым правилам, специалист должен будет в течение суток внести данные о проверке счетчика в реестр ФГИС «Аршин». Таким образом, владелец счетчика сможет получить доступ к данной информации в соответствующем разделе по номеру счетчика. Эти меры понизят число мошенничеств со звонками о проверке счетчиков, — считает Разворотнева.

Изменения связаны с законом об интеллектуальном учете электроэнергии. Он вступил в силу 1 июля 2020 года. Согласно закону, россиян обязали устанавливать в домах и квартирах интеллектуальные системы учета электроэнергии, а сетевые компании — в коммерческом секторе и в частных домах. Не выполнение требований предусматривает штрафы.

новости счетчики новые правила
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