Еврокомиссия выделит €220 млн евро для перевозки больных COVID-19

Европейская комиссия выделит €220 млн евро для организации перевозки больных коронавирусной инфекции через границы в рамках Евросоюза для получения лечения. Об этом сообщила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, трансляция велась в YouTube-канале ведомства.

«Мы выделяем €220 млн, чтобы профинансировать безопасные трансграничные трансферы больных, когда это будет необходимо», — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, такая мера предотвратит коллапс служб здравоохранения в наиболее пострадавших от пандемии странах. «Распространение вируса приведет к перегрузке наших систем здравоохранения, если мы не начнем действовать немедленно», — сказала она.

Также глава Еврокомиссии отметила, что для правильного использования выделенных средств нужен грамотный обмен информацией между государствами.