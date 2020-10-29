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Во Франции мобилизуют дополнительное число военных после теракта в Ницце

Фото:Kiran Ridley / Getty Images
Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился увеличить число военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle после теракта в церкви Ниццы. Об этом сообщает газета Le Monde.

Согласно сообщению, французский лидер посетил церковь Нотр-Дам в Ницце, где ранее вооруженный мужчина убил мужчину и двух женщин. Он объявил, что число военнослужащих увеличится с 3 тыс. до 7 тыс.

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Ранее премьер-министр страны Жан Кастекс объявил, что во Франции после убийства трех человек в Ницце ввели план по противодействию терроризму на уровне «экстренная атака». Он пообещал, что ответ властей будет «твердым, беспощадным и немедленным».

Более того, утром в пятницу, 30 октября, Макрон созовет Совет безопасности.

Нападение в церкви Нотр-Дам в Ницце произошло 29 октября. Вооруженный ножом мужчина убил трех человек. По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, нападавший выкрикивал «Аллах акбар». Глава города назвал случившееся терактом, заявив, что жители стали жертвами «исламофашизма».

Нападению в Ницце предшествовало убийство учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Его обезглавил 18-летний Абдуллах Анзоров, который объяснил свой поступок тем, что учитель «унизил пророка Мухаммеда», показывая студентам карикатуры на пророка из сатирического журнала Charlie Hebdo.

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