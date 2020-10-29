Во Франции мобилизуют дополнительное число военных после теракта в Ницце

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Президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился увеличить число военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle после теракта в церкви Ниццы. Об этом сообщает газета Le Monde.

Согласно сообщению, французский лидер посетил церковь Нотр-Дам в Ницце, где ранее вооруженный мужчина убил мужчину и двух женщин. Он объявил, что число военнослужащих увеличится с 3 тыс. до 7 тыс.

Ранее премьер-министр страны Жан Кастекс объявил, что во Франции после убийства трех человек в Ницце ввели план по противодействию терроризму на уровне «экстренная атака». Он пообещал, что ответ властей будет «твердым, беспощадным и немедленным».

Более того, утром в пятницу, 30 октября, Макрон созовет Совет безопасности.