Полицейский застрелил мужчину с ножом в Канаде

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В Канаде начали расследование после того, как правоохранители застрелили вооруженного ножом 30-летнего мужчину, направлявшегося в сторону полицейского автомобиля. Об этом сообщает телеканал CBC.

По данным полицейского надзорного органа провинции Квебек, стрельба произошла около 6:00 (13:00 мск) 29 октября в Монреале.

Сотрудники полиции заметили мужчину с ножом, который направлялся в сторону полицейского автомобиля. После этого полицейские выстрелили, мужчина с ножом в руках скончался на месте.

По данным Radio-Canada, полицейский, находившийся на месте происшествия, был доставлен в больницу в состоянии шока.