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МИД заявил о готовности к диалогу с любым победителем выборов в США

Фото:Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК

Россия готова к диалогу с любым победителем выборов в США, независимо от того, какую партию он представляет. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга.

«Я хотела бы подчеркнуть, что мы готовы к диалогу и совместной работе с любым победителем американской президентской гонки вне зависимости от его партийной принадлежности», — отметила она.

Захарова добавила, что Москва открыта к полноформатному сотрудничеству. Россия не теряет надежду, что после выборов Вашингтон поймет, что для решения сложнейших проблем современности, включая контроль над вооружениями, урегулирование региональных кризисов и пандемию коронавируса, необходимо объединить усилия и потенциал ведущих мировых игроков, заключила она.

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Джо Байден

Ранее российский президент Владимир Путин также заявил, что Москва будет готова работать с любой новой администрацией США.

В то же время он объяснил, почему не комментирует избирательную кампанию в США — любые его слова будут использованы противоборствующими сторонами для того, чтобы обвинить Москву во вмешательстве.

На выборах президента США оба кандидата — Дональд Трамп и Джо Байден — обвиняют друг друга в связях с Россией. Обвинения Байдена основаны на скандале 2017 года о «вмешательстве» России в выборы с помощью кибершпионажа и действий в социальных сетях. Дональд Трамп в ходе финальных дебатов обвинил своего противника в получении денег «от Москвы». В России все обвинения во вмешательстве в выборы в США отвергают. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. 
 

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