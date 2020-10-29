МИД заявил о готовности к диалогу с любым победителем выборов в США

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Россия готова к диалогу с любым победителем выборов в США, независимо от того, какую партию он представляет. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга.

«Я хотела бы подчеркнуть, что мы готовы к диалогу и совместной работе с любым победителем американской президентской гонки вне зависимости от его партийной принадлежности», — отметила она.

Захарова добавила, что Москва открыта к полноформатному сотрудничеству. Россия не теряет надежду, что после выборов Вашингтон поймет, что для решения сложнейших проблем современности, включая контроль над вооружениями, урегулирование региональных кризисов и пандемию коронавируса, необходимо объединить усилия и потенциал ведущих мировых игроков, заключила она.

Ранее российский президент Владимир Путин также заявил, что Москва будет готова работать с любой новой администрацией США.