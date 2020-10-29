Путин заявил, что России не к кому идти «с протянутой рукой»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

России, в отличие от Европы, не к кому идти «с протянутой рукой», поэтому в стране необходимо сохранять здоровую экономическую ситуацию. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», трансляцию вел РБК.

«Нам не к кому идти с протянутой рукой, поэтому мы должны все-таки придерживаться тех правил, которые позволили нам сохранить здоровую макроэкономическую ситуацию в стране за предыдущие годы», — заявил Путин.

Для сравнения глава государства привел страны Европы, которые, как считает Путин, всегда могут обратиться за помощью к Германии. «Хорошо, в Европе есть такая строгая, казалось бы, но все-таки добрая тетушка, к которой всегда можно обратиться за помощью», — отметил глава государства.

В марте Государственная дума утвердила поправки в федеральный бюджет на 2020–2022 годы для реализации послания президента России. Согласно поправкам, дополнительные средства пойдут на расширение программы материнского капитала, куда были включены семьи с одним ребенком. Кроме того, увеличились выплаты для семей, где родился второй ребенок. Из бюджета на эти цели дополнительно выделили около 600 млрд руб.