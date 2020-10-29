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Нападения исламистов во Франции ,  
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Турция осудила нападение на прихожан церкви в Ницце

Фото:Daniel Cole / AP
Фото: Daniel Cole / AP

Турция решительно осудила вооруженное нападение в церкви Нотр-Дам в Ницце, в результате которого погибли три человека. Об этом говорится в сообщении турецкого МИДа.

«Мы решительно осуждаем нападение, совершенное сегодня в церкви Нотр-Дам в Ницце во Франции. Мы выражаем соболезнования родственникам погибших в результате нападения, желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в сообщении.

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Анкара также выразила солидарность с Парижем в борьбе против терроризма и насилия. Турецкое внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что нет ни одной причины, которая могла бы оправдать смерть человека.

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Папа Римский Франциск также решительно осудил террористические действия в Ницце. Он молится за католическую общину, жертв теракта в Ницце и их родных, сообщили в Ватикане.

«Его Святейшество Папа Римский Франциск, узнав о жестоком нападении, совершенном сегодня утром в церкви Ниццы, в результате которого погибли несколько ни в чем не повинных людей, молитвой присоединяется к страданиям пострадавших семей и разделяет их скорбь. Он просит Господа принести им утешение и призывает жертв к своей милости», — говорится в телеграмме.

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Нападение в церкви Нотр-Дам в Ницце произошло 29 октября. Неизвестный с ножом убил трех человек. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози рассказал, что нападавший кричал «Аллах акбар», когда ему оказывали медицинскую помощь после ранений, полученных при задержании. Глава города назвал случившееся терактом, заявив, что жители стали жертвами «исламофашизма».

Нападение в Ницце произошло через 13 дней после убийства учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Его обезглавил 18-летний Абдуллах Анзоров, чеченец по национальности. Он объяснил свой поступок тем, что учитель «унизил пророка Мухаммеда», показывая студентам карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo.

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