Турция осудила нападение на прихожан церкви в Ницце

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Турция решительно осудила вооруженное нападение в церкви Нотр-Дам в Ницце, в результате которого погибли три человека. Об этом говорится в сообщении турецкого МИДа.

«Мы решительно осуждаем нападение, совершенное сегодня в церкви Нотр-Дам в Ницце во Франции. Мы выражаем соболезнования родственникам погибших в результате нападения, желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в сообщении.

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Анкара также выразила солидарность с Парижем в борьбе против терроризма и насилия. Турецкое внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что нет ни одной причины, которая могла бы оправдать смерть человека.