Путин назвал нападение в Ницце циничным и жестоким преступлением

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования французскому лидеру Эмманюэлю Макрону и родным погибших при террористических нападениях во Франции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершенное в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали», — отметил он.

По его словам, все мировое сообщество должно объединить усилия для борьбы с международным терроризмом. Путин подтвердил, что Россия готова сотрудничать с Францией и другими зарубежными партнерами в контртеррористической деятельности.

29 октября произошло нападение в церкви Нотр-Дам в Ницце. Неизвестный с ножом убил трех человек. По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, нападавший кричал «Аллах акбар», когда ему оказывали медицинскую помощь после ранений, полученных при задержании.