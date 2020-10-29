ВТБ заявил о планах открыть офисы без людей

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ВТБ собирается в следующем году открыть цифровые офисы без людей. Об этом рассказал заместитель председателя правления банка Анатолий Печатников в рамках инвестфорума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» в интервью «Россия 24».

«Мы начинаем думать о том, чтобы открыть офисы без людей. Некие такие цифровые офисы», — отметил он.

Печатников указал, что это станет задачей банка на следующий год. По его словам, ВТБ ее успешно реализует.

Печатников обратил внимание на то, что для получения многих услуг людям уже не нужно контактировать с персоналом вживую. В качестве примера он указал, что 60% клиентов ВТБ открывают депозиты в цифровом виде, 30% клиентов открывают удаленно кредиты.