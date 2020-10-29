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Форум «Россия зовет!» ,  
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ВТБ заявил о планах открыть офисы без людей

Фото:Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

ВТБ собирается в следующем году открыть цифровые офисы без людей. Об этом рассказал заместитель председателя правления банка Анатолий Печатников в рамках инвестфорума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» в интервью «Россия 24».

«Мы начинаем думать о том, чтобы открыть офисы без людей. Некие такие цифровые офисы», — отметил он.

Печатников указал, что это станет задачей банка на следующий год. По его словам, ВТБ ее успешно реализует.

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Печатников обратил внимание на то, что для получения многих услуг людям уже не нужно контактировать с персоналом вживую. В качестве примера он указал, что 60% клиентов ВТБ открывают депозиты в цифровом виде, 30% клиентов открывают удаленно кредиты.

В начале октября на фоне развития эпидемии коронавируса ВТБ перевел на удаленку больше 50% московских сотрудников, включая работников как головного офиса, так и сети. Представитель банка говорил РБК, что его компания готова оперативно вернуться к полностью дистанционному режиму работы персонала.

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