В Кремле допустили встречу Путина с Костиным после форума ВТБ

Владимир Путин (слева) и Андрей Костин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин после форума «Россия зовет!» может провести личную встречу с главой ВТБ Андреем Костиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам Пескова, на форуме Путин выступит перед участниками, примет участие в дискуссии, а также ответит на вопросы инвесторов. «Не исключаем, что потом Путин отдельную встречу с Костиным, по делам ВТБ проведет», — сказал Песков.

Путин традиционно участвует в форуме «ВТБ Капитала». Например, в 2018 году на форуме он говорил, что у России нет цели уходить от использования доллара.



Инвестиционный форум «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» пройдет с 29 по 30 октября в онлайн-формате. Основная тема 12-го инвестфорума — «Глобальные вызовы, собственные решения».