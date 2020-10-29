В ВТБ не увидели влияния ограничений на потребительское поведение россиян

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ограничительные меры, введенные из-за угрозы коронавируса, пока не успели отразиться на потребительском поведении россиян. Об этом заявил заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

«Пока еще ограничения не успели отразиться на экономической активности граждан», — отметил он (цитата по ТАСС).

Как уточнил Печатников, эквайринговая выручка предприятий в сентябре и начале октября выросла на 3% по сравнению с прошлым годом. В сфере ретейла выручка обогнала показатели 2019 года на 25% в продажах одежды и обуви и на 11% в сегменте электроники. Выручка гостиниц, по прогнозу банков, должна превысить прошлогодние значения на 22% из-за активного развития внутреннего туризма.

Объемы продаж в ресторанах и сфере услуг в целом сравнялись с прошлогодними. По словам Печатникова, доходы пока не смогли восстановить авиакомпании и туристические агентства.