Посольство России в Токио получило права на могилу разведчика Зорге

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 77,55 (+1,1) Инвестиции, 28 окт, 13:25
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 91,26 (+0,91) Инвестиции, 28 окт, 13:25
Сырники стали самым популярным заказом в «Кухне на районе» в пандемию Общество, 10:00 Швейцарский порядок: разобраться с собственными финансами РБК и TAG Heuer, 09:53 Суперкубок России по бенди отложен из-за вспышки COVID-19 у участников Спорт, 09:50 Минобороны Карабаха сообщило о сбитом беспилотнике ВС Азербайджана Политика, 09:46 В Москве от коронавируса вылечились еще 3780 человек Общество, 09:42 «Самолет» назвал возможным риском связь акционеров с властями Подмосковья Бизнес, 09:36 Жизненный цикл российских CEO: когда генеральному директору пора уйти Pro, 09:31 Элегантный внедорожник: впечатления от нового Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 09:24 Посольство России в Токио получило права на могилу разведчика Зорге Общество, 09:19 В «Манчестер Юнайтед» выявили зараженного COVID-19 футболиста Спорт, 09:10 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 октября Общество, 09:06 Девелопер «Самолет» разместит акции по ₽950 и привлечет ₽2,9 млрд Инвестиции, 09:05 VEON объявила о продаже «дочки» в Армении Бизнес, 09:00 В России резко выросло число желающих встать на «госучет» ИТ-компаний Технологии и медиа, 09:00
Общество ,  
0 

Посольство России в Токио получило права на могилу разведчика Зорге

Фото:Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Права на могилу в Токио Героя Советского Союза Рихарда Зорге, который работал под прикрытием в Японии перед Второй мировой войной, перешли к российскому посольству. Об этом сообщил военный атташе российского диппредставительства Сергей Шашков, передает ТАСС.

«После определенных юридических процедур наследники Ханако Исии (гражданская жена разведчика) оформили завещание о передаче прав на эту могилу посольству России в Японии», — указал он, выступая на церемонии, посвященной 125-летию со дня рождения Зорге.

Путин пообещал решить вопрос с документами на могилу полководца Кутузова
Общество

Зорге работал на советскую разведку в Японии с 1933 по 1941 год. Официально он находился в стране как корреспондент немецких газет. Накануне Второй мировой войны Зорге занял пост пресс-атташе германского посольства в Токио.

Среди сведений, которые разведчику удалось получить, была информация о примерном времени готовившегося нападения гитлеровской Германии на СССР. Кроме того, он доложил, что Япония не вступит в войну против Советского Союза в 1941 году.

В октябре 1941 года Зорге арестовала японская контрразведка, в 1944 году его казнили в токийской тюрьме «Сугамо» и похоронили в братской могиле. «В 1949 году гражданская жена Зорге Ханако Исии добилась разрешения на эксгумацию, она опознала останки и перезахоронила их на кладбище», — уточнил военный атташе российского посольства.

Ханако Исии ухаживала за могилой до своей смерти в 2000 году. Затем права перешли к ее племяннице, которая скончалась в позапрошлом году.

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg
Япония посольство могила разведчик Рихард Зорге
Материалы по теме
Путин пообещал решить вопрос с документами на могилу полководца Кутузова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter