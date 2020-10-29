Посольство России в Токио получило права на могилу разведчика Зорге

Фото: Минобороны РФ

Права на могилу в Токио Героя Советского Союза Рихарда Зорге, который работал под прикрытием в Японии перед Второй мировой войной, перешли к российскому посольству. Об этом сообщил военный атташе российского диппредставительства Сергей Шашков, передает ТАСС.

«После определенных юридических процедур наследники Ханако Исии (гражданская жена разведчика) оформили завещание о передаче прав на эту могилу посольству России в Японии», — указал он, выступая на церемонии, посвященной 125-летию со дня рождения Зорге.

Зорге работал на советскую разведку в Японии с 1933 по 1941 год. Официально он находился в стране как корреспондент немецких газет. Накануне Второй мировой войны Зорге занял пост пресс-атташе германского посольства в Токио.

Среди сведений, которые разведчику удалось получить, была информация о примерном времени готовившегося нападения гитлеровской Германии на СССР. Кроме того, он доложил, что Япония не вступит в войну против Советского Союза в 1941 году.