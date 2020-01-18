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Путин пообещал решить вопрос с документами на могилу полководца Кутузова

Российский президент Владимир Путин пообещал, что вопрос правильного оформления документов захоронения полководца Михаила Кутузова в Казанском соборе в Санкт-Петербурге будет решен. Об этом он сообщил на встрече с ветеранами Великой отечественной войны и представителями общественных патриотических объединений. Его слова передает «Интерфакс».

Одна из участниц встречи рассказала Путину, что у могилы Кутузова нет общего паспорта. Захоронение находится на учете в разных учреждениях, пояснила она. Кроме того, участница поддержала передачу могилы в ведение Минобороны. Так, по ее словам, можно было бы получить целевые средства на реставрацию захоронения и реконструкцию его убранства.

В ответ на это Путин отметил, что оформление документов могилы — очень важный вопрос. «Займемся обязательно», — сообщил он.

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Михаил Кутузов — русский полководец и государственный деятель. Он был главнокомандующим русской армией во время Отечественной войны 1812 года. Кутузов стал первым обладателем всех четырех классов ордена Святого Георгия за всю историю награды. После смерти в возрасте 67 лет в 1813 году его похоронили в Казанском кафедральном соборе в Петербурге.

Теги: могила, документы, реставрация
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