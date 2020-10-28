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В Чечне выплатят по ₽100 тыс. за названных в честь пророка детей

Фото:Рамзан Кадыров / Youtube
Фото: Рамзан Кадыров / Youtube

Региональный общественный фонд имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова выплатит по 100 тыс. руб. родителям, которые назовут детей, родившихся с 28 по 29 октября в честь пророка Мухаммеда или членов его семьи и ближайших сподвижников. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики.

«Дети, рожденные в ночь на 29 октября и названные в честь Пророка Мухаммада (мир ему), членов его семьи и ближайших сподвижников, получат денежную сумму в размере 100 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

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Министр информации и печати региона Ахмед Дудаев в разговоре с ТАСС рассказал, что впервые за время проведения акции выплаты будут распространять в том числе и на девочек, которых назовут в честь жен и дочерей пророка. Ранее вознаграждение получали только родители младенцев мужского пола.

Мусульмане отмечают день рождения пророка Мухаммеда с 12-го числа третьего месяца по лунному календарю. В этот день верующие проводят торжественные мероприятия, на которых молятся, читают Коран и занимаются благотворительностью.

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Фото:Panoramic / Zuma / Global Look Press

В пресс-службе правительства Чечни пояснили, что в честь самого пророка детей можно назвать Ахмад, Махмуд, Хамид, Амини и Шахид. Также выплаты распространяется на имена его сподвижников и детей Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Саид, Саад, Тальха, Амир, Зубайр, Абдуррахман, Салман, Сухайб, Абдуллах, Ибрахим, Касим, Уммукульсум, Фатыма, Рукайя и Зайнаб.

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В 2017 году имя Мухаммед вошло в десятку самых популярных имен для новорожденных в Англии и Уэльсе. К такому выводы пришли исследователи Национальной статистической службы Великобритании. Тогда в честь пророка назвали около 4 тыс. мальчиков.

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