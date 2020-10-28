В Чечне выплатят по ₽100 тыс. за названных в честь пророка детей

Фото: Рамзан Кадыров / Youtube

Региональный общественный фонд имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова выплатит по 100 тыс. руб. родителям, которые назовут детей, родившихся с 28 по 29 октября в честь пророка Мухаммеда или членов его семьи и ближайших сподвижников. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики.

«Дети, рожденные в ночь на 29 октября и названные в честь Пророка Мухаммада (мир ему), членов его семьи и ближайших сподвижников, получат денежную сумму в размере 100 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Министр информации и печати региона Ахмед Дудаев в разговоре с ТАСС рассказал, что впервые за время проведения акции выплаты будут распространять в том числе и на девочек, которых назовут в честь жен и дочерей пророка. Ранее вознаграждение получали только родители младенцев мужского пола.

Мусульмане отмечают день рождения пророка Мухаммеда с 12-го числа третьего месяца по лунному календарю. В этот день верующие проводят торжественные мероприятия, на которых молятся, читают Коран и занимаются благотворительностью.