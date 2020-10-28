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Глава Башкирии сообщил о поражении легких у заболевшего COVID-19 мэра Уфы

Ульфат Мустафин
Ульфат Мустафин (Фото: ufacity.info)

Мэр Уфы Ульфат Мустафин заразился коронавирусной инфекцией, у него серьезно поражены легкие. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров, его слова приводит Telegram-канал администрации «Башкортостан сегодня».

«Ульфат Мансурович действительно болеет. У него была пневмония, сейчас диагностировали COVID-19. Болеет он довольно тяжело, высокий процент поражения легких», — сказал Хабиров.

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По словам главы республики, он навещал Мустафина на прошлой неделе. Хабиров отметил, что отсутствие мэра не повлияло на работу администрации.

Мустафину 61 год. Он возглавил администрацию города в октябре 2018 года.

Ранее, 20 октября, стало известно, что коронавирусом заразился мэр Красноярска Сергей Еремин. По словам главы города, он чувствует себя хорошо. Вслед за ним вся его семья ушла на самоизоляцию. В свою очередь Еремин отметил, что всегда старался ходить в маске, пользоваться санитайзером, однако в данном случае сработал социальный, семейный фактор.

коронавирус Радий Хабиров мэр Уфы
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