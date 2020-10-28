Глава Башкирии сообщил о поражении легких у заболевшего COVID-19 мэра Уфы

Ульфат Мустафин (Фото: ufacity.info)

Мэр Уфы Ульфат Мустафин заразился коронавирусной инфекцией, у него серьезно поражены легкие. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров, его слова приводит Telegram-канал администрации «Башкортостан сегодня».

«Ульфат Мансурович действительно болеет. У него была пневмония, сейчас диагностировали COVID-19. Болеет он довольно тяжело, высокий процент поражения легких», — сказал Хабиров.

По словам главы республики, он навещал Мустафина на прошлой неделе. Хабиров отметил, что отсутствие мэра не повлияло на работу администрации.

Мустафину 61 год. Он возглавил администрацию города в октябре 2018 года.