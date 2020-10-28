Мэр Южно-Курильского района ушел в отставку

Вячеслав Власенко (Фото: yuzhnokurilsk.ru)

Мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко ушел в отставку. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Сахалинской области.

Власенко подал заявление по собственному желанию, говорится в сообщении. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что в результате деятельности мэра в муниципалитете сложилась «довольно непростая обстановка».

«Недавно проведенная прокурорская проверка подтвердила многочисленные нарушения. Так продолжаться больше не может», — сказал Лимаренко. Он добавил, что накопившиеся проблемы нужно решать оперативно.

В сентябре по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело в отношении первого вице-мэра Южно-Курильского городского округа Елизаветы Андреевой. Ее обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК).