Мэр Южно-Курильского района извинился за инцидент на видеоконференции

Вячеслав Власенко (Фото: yuzhnokurilsk.ru)

Глава администрации Южно-Курильского района Вячеслав Власенко извинился перед муниципальными депутатами за свое поведение на видеоконференции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя депутатского корпуса муниципального образования Алексея Горожанкина.

Речь идет об инциденте, который произошел на онлайн-совещании правительства Сахалинской области в конце марта. По данным издания Sakhalin.info, в ходе встречи Власенко сидел перед камерой со своим первым заместителем Елизаветой Андреевой и на некоторое время положил руку ей на колени.

Горожанкин сообщил, что Власенко извинился и заявил о готовности подать в отставку, если депутаты считают это необходимым. В ответ на это депутаты решили не применять никаких санкций по отношению к Власенко, указал Горожанкин, поскольку за период его пребывания на посту главы района он проявил себя «только с положительной стороны». Тем более в условиях распространения коронавируса власти должны заниматься «более актуальными проблемами экономики и социальной сферы», добавил он.