Иммунолог назвал причины неуязвимости некоторых людей к коронавирусу

Некоторые люди могут не заразиться коронавирусной инфекцией даже при многократном контакте с заболевшим и несоблюдении правил индивидуальной защиты. Это возможно при генетической устойчивости к вирусу или определенном эффекте иммунной системы, заявил URA.RU директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов.

«Возможно, это эффект иммунной системы. Возможно, это низкая вирусная нагрузка. Или сумма этих факторов», — сказал Викулов.

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