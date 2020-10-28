В Москве умер заболевший COVID-19 муниципальный депутат

В Москве умер заразившийся коронавирусом член совета депутатов Басманного района Юрий Архипов. Об этом сообщает муниципальная газета округа.

«От пневмонии, вызванной COVID-19, скончался депутат муниципального округа Басманный <...> Архипов Юрий», — указано в сообщении.

Депутат умер на 62-м году жизни. Его коллега по совету депутатов Люся Штейн написала в Facebook, что жена Архипова была госпитализирована.

Как отмечает муниципальная газета, Архипов возглавлял столичный музыкальный театр для детей и юношества «На Басманной». Он был награжден званием почетного работника культуры Москвы.