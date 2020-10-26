В Москве начался пожар на заводе «Серп и Молот»

Фото: basman20 / VK

В Москве загорелось здание на улице Золоторожский вал, сообщили в МЧС. Здание расположено на территории бывшего завода «Серп и Молот», следует из данных открытых источников.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 20:45 мск. Загорелось трехэтажное неэксплуатируемое строение по ул. Золоторожский Вал, дом 11, строение 1. «Площадь пожара около 400 кв. метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — сообщили в МЧС. Позднее в ведомстве уточнили, что площадь пожара выросла до 700 кв.м. Ведомство опубликовало видео пожара в официальном Telegram-канале.

По данным источника телеканала «360» в экстренных службах, горят второй и третий этажи. Кровля здания обрушилась.

Завод «Серп и Молот» выпускал металлопрокат и продукцию черной металлургии. Он прекратил деятельность в 2011 году.

В начале сентября три человека погибли при пожаре в квартире на Чертановской улице на юге Москвы. Площадь пожара тогда составила 20 кв. м.