Москонцерт после карантинного перерыва возобновил продажу билетов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Москонцерт, который из-за эпидемии коронавируса месяц не проводил спектакли и концерты, возобновляет работу. Продажа билетов стала доступна на его сайте на представления (как взрослые, так и детские) начиная с 1 ноября. Ссылки на спектакли в последние дни октября не активны.

Директор входящего в структуру Москонцерта детского театра «А-Я» Светлана Кочерина подтвердила в Facebook, что площадка получила разрешение возобновить работу с 1 ноября.

РБК направил запрос в Москонцерт и пресс-службу департамента культуры Москвы.

Москонцерт — учреждение, подведомственное департаменту культуры. Оно организует концерты, спектакли и балеты. В его структуру входят несколько театров, продюсерский центр, Московский мюзик-холл и четыре концертных зала.

Продажа билетов на все мероприятия Москонцерта была приостановлена 30 сентября, а уже через пару дней появилось официальное объявление об отмене и переносе всех спектаклей и концертов.