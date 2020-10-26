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Мишустин предложил продумать поддержку регионов с убывающим населением

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Правительство и Государственная дума создадут рабочую группу, которая будет заниматься мерами поддержки регионов с наибольшей убылью населения. С соответствующей инициативой выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время встречи руководства Думы и руководителей фракций с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает телеканал «Россия 24».

«Поддерживается, конечно же, создание рабочей группы», — ответил Мишустин (цитата по ТАСС).

Рабочая группа, по словам Володина, должна изучить ситуацию, а затем предложить меры поддержки регионов, которые «не могут самостоятельно справиться с этим вызовом».

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Со стороны правительства, по словам Мишустина, к рабочей группе присоединятся вице-премьеры и министры.

Согласно прогнозам властей, на фоне пандемии коронавируса скорость сокращения населения России увеличится в десять раз по сравнению с прошлым годом. По итогам 2020 года численность населения сократится на 352,5 тыс. человек. Через пять лет число жителей страны может уменьшиться на 1,2 млн. На снижение населения будут влиять как естественная убыль (превышение количества смертей над рождениями), так и торможение миграционного притока.

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