Мишустин предложил продумать поддержку регионов с убывающим населением

Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Правительство и Государственная дума создадут рабочую группу, которая будет заниматься мерами поддержки регионов с наибольшей убылью населения. С соответствующей инициативой выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время встречи руководства Думы и руководителей фракций с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает телеканал «Россия 24».

«Поддерживается, конечно же, создание рабочей группы», — ответил Мишустин (цитата по ТАСС).

Рабочая группа, по словам Володина, должна изучить ситуацию, а затем предложить меры поддержки регионов, которые «не могут самостоятельно справиться с этим вызовом».

Со стороны правительства, по словам Мишустина, к рабочей группе присоединятся вице-премьеры и министры.