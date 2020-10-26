В МИФИ опровергли закрытие кафедры теологии

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Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ опроверг информацию о закрытии факультета теологии в вузе. Об этом заявили РБК в пресс-службе МИФИ.

«Кафедра работает, все пошло оттого, что в условиях пандемии занятия на этой кафедре пока не включены в расписание. Но это все временная мера», — сообщили РБК в пресс-службе.

В субботу о закрытии кафедры теологии сообщил на своей странице в Facebook протодиакон Андрей Кураев, которому весной запретили служить в церкви, со ссылкой на сайт кафедры. Он отметил, что на ней нет занятий и расписания, тогда как занятия на остальных кафедрах «идут».

Кафедра теологии была создана в МИФИ по инициативе митрополита Илариона в феврале 2013 года. Деятельность кафедры носит научно-просветительский, методический и прикладной характер. Целью является повышение уровня общей культуры студенчества.