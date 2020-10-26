Путин учредил новое почетное звание

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в стране учреждено новое почетное звание — «Заслуженный судебный пристав Российской Федерации». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, почетным званием награждаются сотрудники органов принудительного исполнения за личные заслуги в организации установленного порядка деятельности Конституционного суда, Верховного суда, судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Также звание можно получить за организацию и осуществление принудительного исполнения судебных актов, организацию межгосударственного розыска, надзора за юридическими лицами, организацию и осуществление дознаний по уголовным делам. Кроме того, звание может быть присвоено сотрудникам за совершенствование деятельности органов принудительного исполнения.